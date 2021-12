Messaggi dalla politica industriale britannica (Di martedì 7 dicembre 2021) La politica industriale britannica ha una storia per molti versi tumultuosa, con improvvisi cambiamenti, spesso veri e propri testacoda. Pensiamo alla nazionalizzazione dell’industria dell’acciaio voluta dai laburisti nel 1948 ed alla sua privatizzazione, solo due anni dopo, per mano del nuovo governo conservatore. Pensiamo al tornante strettissimo che porta dall’Industrial Reorganization Corporation - una vera e propria merchant bank pubblica voluta ancora una volta dai laburisti di Harold Wilson alla metà degli anni Sessanta - sino all’approccio liberista del decennio successivo: quello di Margaret Thatcher e del suo “government can’t pick winners”, preludio al sostanziale abbandono di ogni politica industriale settoriale. Negli ultimi mesi si è registrato un ultimo di questi improvvisi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Laha una storia per molti versi tumultuosa, con improvvisi cambiamenti, spesso veri e propri testacoda. Pensiamo alla nazionalizzazione dell’industria dell’acciaio voluta dai laburisti nel 1948 ed alla sua privatizzazione, solo due anni dopo, per mano del nuovo governo conservatore. Pensiamo al tornante strettissimo che porta dall’Industrial Reorganization Corporation - una vera e propria merchant bank pubblica voluta ancora una volta dai laburisti di Harold Wilson alla metà degli anni Sessanta - sino all’approccio liberista del decennio successivo: quello di Margaret Thatcher e del suo “government can’t pick winners”, preludio al sostanziale abbandono di ognisettoriale. Negli ultimi mesi si è registrato un ultimo di questi improvvisi ...

