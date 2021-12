Manovra | Cgil e Uil proclamano 8 ore sciopero generale il 16 dicembre Orlando | Siamo sorpresi

(Di martedì 7 dicembre 2021) Una"insoddisfacente" che non risponde alle richieste dei lavoratori e dei pensionati. Per questo contro laredatta dal governo Draghi,e Uil hanno proclamato per il 16...

Per il 16 dicembree Uil hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore. La manifestazione nazionale avrà luogo a ... Per le sigle sindacali lamessa in campo dal Governo è "insoddisfacente"...Venerdì scorso, la, e ieri sera, la Uil, hanno riunito i propri singoli organismi statutari per una valutazione sullaeconomica varata dal governo. Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del premier Draghi e ...Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di ...Il governo è al lavoro sulla manovra, con due riunioni di maggioranza previste per questa mattina su superbonus e scuola seguite da incontri bilaterali con i singoli partiti. Ma è già rottura con Cgil ...