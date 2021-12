Curling | Preolimpico 2021 | Italia maschile tra le favorite | le azzurre saranno una mina vagante

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’si presenta tra ledella vigilia aldi, in programma a Leeuwarden (Paesi Bassi) dall’11 al 18 dicembre. La nostra Nazionale, capace di conquistare una splendida medaglia di bronzo ai recenti Europei (riuscendo addirittura a battere la Svezia nel round robin), scenderà sul ghiaccio con l’obiettivo di strappare uno dei tre pass a disposizione e ripresentarsi ai Giochi dopo la positiva esperienza di PyeongChang 2018. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno grandi ambizioni. Le rivali più accreditate sono la Norvegia (contro cui si è vinta la finale per il terzo posto continentale), la Danimarca, la Repubblica Ceca e la Germania, senza sottovalutare il rognoso Giappone, mentre Finlandia, Olanda e Corea del Sud sembrano inferiori. Gli ...

CALENDARIO PREOLIMPICO CURLING MASCHILE: PROGRAMMA E ORARI SABATO 11 DICEMBRE: 14.00 Prima giornata: Italia - Corea del Sud, Germania - Giappone, Olanda - Danimarca, Repubblica Ceca - Norvegia