Eurogruppo | ripresa forte ma la crisi non è finita | nel 2022 pronto sostegno all' economia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Incontro informale dei ministri degli Stati membri della zona Euro. "Area euro in, ma venti contrari stanno aumentando, anche a causa della pandemia" ha sottolineato Paolo Gentiloni, Commissario europeo all', quindi necessaria "una risposta agile e pronta all'evolversi della situazione"

Ultime Notizie dalla rete : Eurogruppo ripresa

...alla manovra e al Piano Nazionale die Resilienza del nostro Paese . Un vero e proprio endorsement alle misure del governo di Mario Draghi nel quale Georgieva " al termine dell'......and Resilience Facility per finanziare gli investimenti addizionali a sostegno della, mentre perseguono politiche di bilancio prudenti". È la linea riportata dal comunicato dell'...Entornointeligente.com / BRUXELLES. â?” “Go, Italy, go”. Mentre il governo prepara lâ??emendamento sul taglio delle tasse arriva, nettissimo, il plauso del Fondo Monetario Internazionale non solo alla ...(Teleborsa) - "Congratulazioni all'Italia per aver ottenuto questo livello di forte crescita e per le riforme e gli investimenti". È racchiuso in queste parole pronunciate dalla direttrice operativa..