Una Vita Anticipazioni 6 dicembre 2021: Genoveva nel mirino di Mendez (Di domenica 5 dicembre 2021) Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 6 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Mendez, minaccioso, annuncerà a Genoveva di stare indagando sulla sparizione di Velasco. Leggi su comingsoon (Di domenica 5 dicembre 2021) Vediamo ledella Puntata di Unain onda il 6su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, minaccioso, annuncerà adi stare indagando sulla sparizione di Velasco.

