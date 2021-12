Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa sabato 11 dicembre 2021 (Di lunedì 6 dicembre 2021) 18 stelle del balletto andranno in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 11 dicembre alle ore 20.45 per la 40^ edizione del Gala Internazionale organizzato dall’Associazione Danza e Balletto con la direzione artistica di Elisabetta Ceron, a favore delle iniziative rivolte all’infanzia dalla Croce Rossa Comitato di Udine, presieduto da Cristina Ceruti. Un evento unico che unisce arte e solidarietà e un programma di brani dal repertorio classico e moderno, connubio tra tecnica e stile, a cui rispondono étoile e Primi ballerini a partire dal pluripremiato talento italiano Davide Dato, Principal del Wiener Staatsballett. Da segnalare alcuni debutti italiani come l’estratto da Thin Skin, di Marco Goecke sulle canzoni iconiche di Patty Smith che viene proposto da ... Leggi su udine20 (Di lunedì 6 dicembre 2021) 18 stelle del balletto andranno in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine11alle ore 20.45 per la 40^ edizione delorganizzato dall’Associazionee Balletto con la direzione artistica di Elisabetta Ceron, a favore delle iniziative rivolte all’infanzia dallaComitato di Udine, presieduto da Cristina Ceruti. Un evento unico che unisce arte e solidarietà e un programma di brani dal repertorio classico e moderno, connubio tra tecnica e stile, a cui rispondono étoile e Primi ballerini a partire dal pluripremiato talento italiano Davide Dato, Principal del Wiener Staatsballett. Da segnalare alcuni debutti italiani come l’estratto da Thin Skin, di Marco Goecke sulle canzoni iconiche di Patty Smith che viene proposto da ...

Advertising

udine20 : Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa sabato 11 dicembre 2021 - - TargatoCN : Il banchiere internazionale Beppe Ghisolfi a Roma per il galà della beneficienza per l’infanzia - BaravalleLuca : Il banchiere internazionale Beppe #Ghisolfi a #Roma per il #galà della #beneficienza per l’#infanzia.… - AleAllocca : Un gala fantastico suggellatto da un ulteriore premio ricevuto: 3 litri di Aperol. In alto gli Spritz! Grazie a e… - Assodiritti : Astrolìa e il mistero delle tre cattedrali Favola-thriller Un giallo mozzafiato Un intrigo internazionale d'azione… -