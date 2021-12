Insieme per i poveri, il 18 l’asta benefica del cardinale Sepe per le famiglie in difficoltà (Di sabato 4 dicembre 2021) Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Napoli promuove “Insieme per i poveri”, un’asta di beneficenza per le famiglie povere di Napoli. L’evento solidale si terrà presso la sede della Fondazione Grimaldi Onlus sabato 18 dicembre. “L’avvicinarsi del Natale – è il messaggio del cardinale Sepe – ci porta ancora una volta a riflettere sulle tante fragilità della nostra società e, quindi, sulle sofferenze umane, acuite dal preoccupante persistere della pandemia da COVID 19, che colpisce soprattutto i più indigenti, sia adulti che minori, facendo crescere l’indice di povertà e la domanda di aiuto per soddisfare le minime esigenze di sopravvivenza. Per questo, continuando una tradizione di 15 anni, con l’aiuto della Fondazione Grimaldi anche ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 dicembre 2021) IlCrescenzio, arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Napoli promuove “per i”, un’asta di beneficenza per lepovere di Napoli. L’evento solidale si terrà presso la sede della Fondazione Grimaldi Onlus sabato 18 dicembre. “L’avvicinarsi del Natale – è il messaggio del– ci porta ancora una volta a riflettere sulle tante fragilità della nostra società e, quindi, sulle sofferenze umane, acuite dal preoccupante persistere della pandemia da COVID 19, che colpisce soprattutto i più indigenti, sia adulti che minori, facendo crescere l’indice di povertà e la domanda di aiuto per soddisfare le minime esigenze di sopravvivenza. Per questo, continuando una tradizione di 15 anni, con l’aiuto della Fondazione Grimaldi anche ...

