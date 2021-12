Felicissima Sera 2022, Pio e Amedeo tornano in tv con il nuovo show: quando inizia, puntate e anticipazioni (Di sabato 4 dicembre 2021) Si vociferava da un po’: Mediaset ha confermato lo show comico Felicissima Sera. Pio e Amedeo torneranno a condurre il programma anche nel 2022. Di seguito le date di inizio e alcune anticipazioni. Felicissima Sera ritorna nel 2022: anticipazioni Felicissima Sera ritornerà in prima Serata su Canale 5. Nello specifico, si vocifera, da marzo 2022. Non c’è ancora una data ufficiale, ma pare che l’inizio sia fissato per giovedì 17 marzo, ovvero al termine del Grande Fratello Vip 6. La prima stagione ha avuto grandi nomi tra gli ospiti: Maria De Filippi, Francesco Totti, Claudio Baglioni, Raoul Bova, Eros Ramazzotti e anche Achille Lauro. Non si sa ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Si vociferava da un po’: Mediaset ha confermato locomico. Pio etorneranno a condurre il programma anche nel. Di seguito le date di inizio e alcuneritorna nelritornerà in primata su Canale 5. Nello specifico, si vocifera, da marzo. Non c’è ancora una data ufficiale, ma pare che l’inizio sia fissato per giovedì 17 marzo, ovvero al termine del Grande Fratello Vip 6. La prima stagione ha avuto grandi nomi tra gli ospiti: Maria De Filippi, Francesco Totti, Claudio Baglioni, Raoul Bova, Eros Ramazzotti e anche Achille Lauro. Non si sa ancora ...

Advertising

CorriereCitta : Felicissima Sera 2022, Pio e Amedeo tornano in tv con il nuovo show: quando inizia, puntate e anticipazioni - loveyourfaults : Eccomi raga, sono viva e vegeta, nel mio lettino a Seattle? Ho passato tutta la sera a parlare con i miei host pare… - zazoomblog : Pio e Amedeo work in progress per la seconda edizione di Felicissima sera. Ecco quando va in onda - #Amedeo… - StanisLaRochele : Felicissima sera a tutti quanti - _louisxblue_ : Ieri sera e stamani oensavo quelle cose bruttissime e adesso sono felicissima perché mi hanno mandato l'offerta -