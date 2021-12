Antibiotico naturale? Prepara l’infuso di foglie di ulivo

Leggi su formatonews

(Di sabato 4 dicembre 2021) Si parla spesso del miele come, ma sapevate checon lediavrà lo stesso effetto sul vostro corpo? Olivo e le sue proprietà antibioticheLed’olivo si possono utilizzare in due modi diversi: per lazione di un decotto, oppure per ricavarne l’estratto. In entrambi i casi, i benefici per il corpo saranno notevoli, proprio perché questecontengono innumerevoli sostanze benefiche per l’organismo. Per quanto riguarda lazione del decotto, vi basterà prendere 5 grammi diessiccate per tazza. A questo punto, fatele bollire per qualche minuti e, una volta pronto il decotto, filtratelo e fatelo intiepidire. La dose consigliata generalmente è di una ...