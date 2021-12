Violenza sulle donne | il Cdm dà il via libera al disegno di legge

Advertising

repubblica : Arresto subito e braccialetto elettronico. La stretta contro la violenza sulle donne [di Alessandra Ziniti] - acmilan : La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tut… - francescacheeks : La violenza sulle donne è un problema cronico e radicato che riguarda TUTTI, non solo l’ambito domestico e personal… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Violenza sulle donne, il Cdm approva le nuove misure: possibile vigilanza davanti casa - LaStampa : Violenza sulle donne, approvato il Disegno di legge: si potrà procedere anche d’ufficio -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sulle

... non solo, l'altra novità principale è la procedibilità d'ufficio per tutti i reati ascrivibili allain ambito familiare, se laè reiterata o se l'autore è già stato ammonito per ...Fra le novità più importanti l'arresto non più solo in flagranza di reato, la procedibilità d'ufficio per i reati diin ambito familiare, il braccialetto elettronico e il reddito di libertà ...Roma, 3 dic. (askanews) - A seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica, 'qualora dai primi accertamenti emergano concreti ...Roma, 3 dic. (LaPresse) - "L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela" commessi "in ambito di violenza domestica, qualora dai primi ...