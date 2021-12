Si presenta con il braccio in silicone per il vaccino, denunciato (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Biella un 50enne si era presentato al centro vaccinale con un avanbraccio in silicone tentando di ingannare i sanitari. E' stato denunciato dai Carabinieri e segnalato in procura Leggi su rainews (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Biella un 50enne si erato al centro vaccinale con un avanintentando di ingannare i sanitari. E' statodai Carabinieri e segnalato in procura

Advertising

Corriere : Si presenta a fare il vaccino con un braccio in silicone: denunciato - FBiasin : “Biella, #novax si presenta a fare il #vaccino con un braccio in silicone: denunciato”. Straordinario. - juventusfc : Alle 12:00 Mister Allegri presenta #JuveAtalanta ?? LIVE su @JuventusTV! Approfitta della #BlackFridayWeek e iscri… - stellazzurra13 : RT @AGiambart: Fermi tutti. Abbiamo un campione. 55enne si presenta al centro vaccinale con un braccio in silicone per ingannare gli oper… - DiegoNatoli2 : RT @M49liberorso: Si presenta all’hub vaccinale con un braccio in silicone, accompagnato dalla moglie, una bambola gonfiabile -