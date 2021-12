Highlights e gol Tottenham-Brentford 2-0, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Tottenham-Brentford, sfida valida per la 14esima giornata della Premier League 2021/2022. La formazione di Antonio Conte trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, portandosi a -2 dal quarto posto in classifica. Gli Spurs si impongono per 2-0, grazie all’autogol di Canos al 12?, nel tentativo di anticipare Davies, e alla rete di Son su assist di Reguilon a completare un bel contropiede. Ecco quindi il VIDEO con le azioni salienti dell’incontro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la 14esima giornata della. La formazione di Antonio Conte trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, portandosi a -2 dal quarto posto in classifica. Gli Spurs si impongono per 2-0, grazie all’autogol di Canos al 12?, nel tentativo di anticipare Davies, e alla rete di Son su assist di Reguilon a completare un bel contropiede. Ecco quindi ilcon le azioni salienti dell’incontro. SportFace.

