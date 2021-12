“Chiuso per sempre”. Terremoto in Rai, cancellato lo storico programma tv dopo 18 anni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Purtroppo se lo aspettavano un po’ tutti dopo il flop registrato, persino i conduttori si erano lasciati andare a qualche battutina al riguardo. La Rai ha deciso di chiudere ufficialmente e per sempre Quelli che il calcio. Un programma televisivo che, in passato, ha segnato un’epoca per il piccolo schermo. Oramai non funziona più. Inizialmente i dirigenti della Rai aveva pensato ad una pausa momentanea, poi però hanno realizzato fosse il caso di chiudere definitivamente il capitolo. Quelli che il calcio, attualmente presentato dagli impeccabili Mira Ceran, Luca e Paolo, chiuderà i battenti a breve. Non c’era più niente da fare per rialzare le sorti dello show. La deludente notizia per il momento è stata diffusa da Tv Blog, alcun comunicato dalla televisione pubblica. Quelli che il calcio Chiuso, la decisione ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 2 dicembre 2021) Purtroppo se lo aspettavano un po’ tuttiil flop registrato, persino i conduttori si erano lasciati andare a qualche battutina al riguardo. La Rai ha deciso di chiudere ufficialmente e perQuelli che il calcio. Untelevisivo che, in passato, ha segnato un’epoca per il piccolo schermo. Oramai non funziona più. Inizialmente i dirigenti della Rai aveva pensato ad una pausa momentanea, poi però hanno realizzato fosse il caso di chiudere definitivamente il capitolo. Quelli che il calcio, attualmente presentato dagli impeccabili Mira Ceran, Luca e Paolo, chiuderà i battenti a breve. Non c’era più niente da fare per rialzare le sorti dello show. La deludente notizia per il momento è stata diffusa da Tv Blog, alcun comunicato dalla televisione pubblica. Quelli che il calcio, la decisione ...

