Su Chi tutte le foto del matrimonio di Lapo Elkann: nozze discrete in Portogallo (Di martedì 19 ottobre 2021) La notizia era trapelata diversi giorni fa ma le prime foto del matrimonio di Lapo Elkann arrivano dalla rivista Chi che pubblica in esclusiva le immagini di questo giorno magico. Non solo, i giornalisti della rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno raccolto anche le prime emozioni dei due sposi che hanno raccontato che cosa hanno provato nel giorno del matrimonio. Testimoni di Lapo i fratelli John e Ginevra e Armando Barzola, suo maggiordomo per anni. Anche Joana ha scelto i suoi fratelli, Gonçalo e Bruno Mascarenhas de Lemos come testimoni. Un funzionario portoghese dell’Algarve ha letto i documenti e condotto la cerimonia in portoghese e in italiano. «Abbiamo scelto un matrimonio molto discreto», hanno spiegato gli sposi a Chi, «perché volevamo condividere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021) La notizia era trapelata diversi giorni fa ma le primedeldiarrivano dalla rivista Chi che pubblica in esclusiva le immagini di questo giorno magico. Non solo, i giornalisti della rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno raccolto anche le prime emozioni dei due sposi che hanno raccontato che cosa hanno provato nel giorno del. Testimoni dii fratelli John e Ginevra e Armando Barzola, suo maggiordomo per anni. Anche Joana ha scelto i suoi fratelli, Gonçalo e Bruno Mascarenhas de Lemos come testimoni. Un funzionario portoghese dell’Algarve ha letto i documenti e condotto la cerimonia in portoghese e in italiano. «Abbiamo scelto unmolto discreto», hanno spiegato gli sposi a Chi, «perché volevamo condividere ...

Advertising

gualtierieurope : Faremo di #Roma una città che cresce, che crea lavoro, che attira investimenti ma anche una città che si occupa di… - CarloVerdelli : La Costituzione italiana ha perso la pazienza e chiede che vengano sciolte subito tutte le organizzazioni che da te… - cobichips : raga comunque votate saggiamente per gp999 vi prego non votate esclusivamente chi era fuori dalla top 9 perchè ora… - riventheripper : @La_manina__ 'Chi legge in questo risultato elettorale la scomparsa del m5s è palesemente in malafede' Infatti ha… - giosescordo1 : RT @Speedy05437248: Vi fate comandare da chi non capisce un cazzo e non avete le palle di ribellarvi. Messaggio per tutte le forze dell'ord… -