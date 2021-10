Sondaggi politici | Fdi primo partito | secondo Pd | terza Lega

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 ottobre 2021) All’indomani delle elezioni amministrative, Fratelli d’Italia risulta ilitaliano con il 20.5%. Lo rileva ‘Noto’ in un’indagine condotta per ‘Porta a porta’, guadagnando 0.5 rispetto ad un mese fa. Segue il Pd, al 19.5% con un più 1%. La stessa cifra che perde lacon il 17.5%. In calo anche il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0.5% e si ferma al 16%, mentre Forza Italia guadagna lo 0.5% e arriva al 7%. Dopo la corsa di Carlo Calenda per la carica di sindaco di Roma, Azione sale al 3.5%, con un più 1%. Stabili Italia Viva al 3%, quindi Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Leu e Verdi, tutti all’1.5%, mentre Più Europa e Sinistra italiana si attestano all’1%. Rispetto al voto espresso alle ultime elezioni politiche, sono gli elettori di Fratelli d’Italia quelli che si ...