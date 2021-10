Non solo Zaniolo, brutte notizie per la Roma: un altro titolare non ci sarà contro il Napoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Non ci sono buone notizie per la Roma provenienti dall'infermeria. José Mourinho, oltre a Zaniolo, dovrà fare a meno di un altro calciatore titolare: Chris Smalling. Foto: Getty - Smalling Roma Infortunio Il difensore inglese, che fin qui ha passato più tempo in infermeria che in campo, è alle prese con una lesione muscolare dal 5 ottobre che lo costringerà a restare ai box anche nel big match contro il Napoli. Probabile torni tra i convocati una settimana dopo col Milan. Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Non ci sono buoneper laprovenienti dall'infermeria. José Mourinho, oltre a, dovrà fare a meno di uncalciatore: Chris Smalling. Foto: Getty - SmallingInfortunio Il difensore inglese, che fin qui ha passato più tempo in infermeria che in campo, è alle prese con una lesione muscolare dal 5 ottobre che lo costringerà a restare ai box anche nel big matchil. Probabile torni tra i convocati una settimana dopo col Milan.

