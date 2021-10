Elezioni, costituzionalista Guzzetta: "Alta astensione è segnale d'allarme per democrazia" (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Sicuramente l'Alta astensione è un segnale d'allarme perché una democrazia in cui le decisioni vengono assunte da una minoranza, e governa la maggioranza di una minoranza, indica una sofferenza". A commentare con l'Adnkronos il forte astensionismo alla amministrative è il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore ordinario a Tor Vergata, che afferma: "Non c'è un identikit del non votante. Perché probabilmente le cause sono più d'una. Ma la gravità é tale che esse vanno ricercate e indagate a fondo per tentare di porvi rimedio. Il mio timore è che stracciateci le vesti per qualche giorno, a breve si dimentichi che è necessario approfondire il tema, un nodo decisivo per la democrazia". Secondo Guzzetta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Sicuramente l'è und'perché unain cui le decisioni vengono assunte da una minoranza, e governa la maggioranza di una minoranza, indica una sofferenza". A commentare con l'Adnkronos il forte astensionismo alla amministrative è ilGiovanni, professore ordinario a Tor Vergata, che afferma: "Non c'è un identikit del non votante. Perché probabilmente le cause sono più d'una. Ma la gravità é tale che esse vanno ricercate e indagate a fondo per tentare di porvi rimedio. Il mio timore è che stracciateci le vesti per qualche giorno, a breve si dimentichi che è necessario approfondire il tema, un nodo decisivo per la". Secondo, ...

Advertising

fisco24_info : Elezioni, costituzionalista Guzzetta: 'Alta astensione è segnale d'allarme per democrazia': Il modello democratico… - italiaserait : Elezioni, costituzionalista Guzzetta: “Alta astensione è segnale d’allarme per democrazia” - ParliamoDiNews : Elezioni, costituzionalista Azzariti: `non voto è segno crisi democrazia rappresentativa` – Libero Quotidiano… - fisco24_info : Elezioni, costituzionalista Azzariti: 'non voto è segno crisi democrazia rappresentativa': Sintomo preoccupante: Do… - italiaserait : Elezioni, costituzionalista Azzariti: “non voto è segno crisi democrazia rappresentativa” -