EugenioGiani : Un giorno storico per la Toscana: 3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di #vaccino. Coraggio Toscana,… - AnsaToscana : Covid: Toscana, altri 2 morti in un giorno, ricoveri stabili. Scendono sotto quota 5.000 le persone positive curate… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 150 contagi: bollettino 19 ottobre: I dati della regione

Ancora altri morti perinnelle ultime 24 ore. Ci sono stati i decessi di due donne a Pistoia e Grosseto. Il totale delle vittime sale dunque a 7.237 persone dall'inizio della pandemia. I nuovi casi, riferisce ...Tornano a scendere i casi dia Prato, dopo la leggera risalita di ieri: nelle ultime 24 ore in tutta la provincia sono ... I due registrati in(due donne con età media di 87,5 anni) erano ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. In Toscana sono 286.168 i casi di positività al Coronavirus, 150 in più rispetto a ieri, 138 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido ...Martedì 19 ottobre sono stati registrati 150 nuovi positivi su 39.519 test, di cui 7.667 tamponi molecolari e 31.852 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,38% (1,8% sulle prime diagnosi). La ca ...