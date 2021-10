Trieste, tensione al porto. La polizia usa gli idranti per sgomberare il presidio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Trieste - idranti e manganelli per allontanare i manifestanti : c'è tensione al porto di Trieste, dove va avanti lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. I ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021)e manganelli per allontanare i manifestanti : c'èaldi, dove va avanti lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di. I ...

Advertising

La7tv : #omnibus Gli idranti della polizia contro il sit-in dei no green pass a Trieste per lo sgombero per consentire il l… - chetempochefa : 'Solo a Triste c'è stato un modesto episodio di tensione...una persona...non un sindacato! Uno solo ha cercato di b… - AnnaP1953 : RT @DiDimiero: Tensione al porto di Trieste. La Polizia ha usato anche gli idranti per facilitare lo sgombero forzato dei manifestanti che… - Italia_Notizie : Porto di Trieste, tensione allo sgombero dei No green pass: polizia avanza e usa ancora gli idranti - 14_lumina : RT @Ile2S: @fdragoni @cuoreitaliano7 Un gravissimo errore del governo Draghi Si alza la tensione Sono in tantissimi gli italiani dalla part… -