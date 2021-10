Orsato fermato dopo l'errore in Juve-Roma? C'è la decisione dell'AIA (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sportmediaset con un suo articolo si è focalizzata sul caso di Daniele Orsato dopo la partita Juventus-Roma e la decisione di annullare un goal dei giallorossi assegnando loro un calcio di rigore. Ecco quanto evidenziato: "Daniele Orsato non sarà fermato dopo Juventus-Roma. Questa la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan con mancata applicazione della norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sportmediaset con un suo articolo si è focalizzata sul caso di Danielela partitantus-e ladi annullare un goal dei giallorossi assegnando loro un calcio di rigore. Ecco quanto evidenziato: "Danielenon saràntus-. Questa la posizione’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan con mancata applicazionea norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confrontia squadra di Mourinho, ma viene valutato come un ...

