LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia si carica! Azzurre pronte per le qualifiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia a caccia delle Finali – Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 03.49 Ricordiamo la formazione della nostra Nazionale: Alice e Asia D’Amato nel concorso generale (due salti al volteggio per Asia); Elisa Iorio a parallele e trave; Desiree Carofiglio a corpo libero e volteggio. 03.47 Le Azzurre inizieranno la loro avventura alle parallele asimmetriche, nella suddivisione con Gran Bretagna, Olanda e Ungehria. 03.45 Tra trenta minuti esatti toccherà all’Italia! 03.43 Si è conclusa la prima suddivisione di questi Mondiali, nell’arco di un’ora scarsa. La cinese Wei Xiayuan è la migliore sul giro completo (52.865): dove un avvio a razzo con un super esercizio alle parallele (14.733 e 6.5 di D Score, può ambire a una medaglia), si è spenta ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAItalia a caccia delle Finali – Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 03.49 Ricordiamo la formazione della nostra Nazionale: Alice e Asia D’Amato nel concorso generale (due salti al volteggio per Asia); Elisa Iorio a parallele e trave; Desiree Carofiglio a corpo libero e volteggio. 03.47 Leinizieranno la loro avventura alle parallele asimmetriche, nella suddivisione con Gran Bretagna, Olanda e Ungehria. 03.45 Tra trenta minuti esatti toccherà al! 03.43 Si è conclusa la prima suddivisione di questi, nell’arco di un’ora scarsa. La cinese Wei Xiayuan è la migliore sul giro completo (52.865): dove un avvio a razzo con un super esercizio alle parallele (14.733 e 6.5 di D Score, può ambire a una medaglia), si è spenta ...

