Comunali, il M5S crolla in Emilia Romagna: perso anche l’ultimo sindaco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott — Il M5S non governa più nessun comune dell’Emilia Romagna. A ben vedere, i grillini sono i più bastonati di questa tornata elettorale dopo il centrodestra. M5S ed Emilia Romagna: addio anche all’ultimo sindaco M5S ed Emilia Romagna separano le proprie strade, almeno per i prossimi anni. Come riporta l’ANSA. Il M5s non governa più nessun Comune in Emilia Romagna: Mariano Gennari, sindaco uscente di Cattolica (Rimini) è infatti stato sconfitto al ballottaggio dalla candidata del Pd Franca Foronchi, che ha vinto con il 63,5%. Il centrodestra, invece, ha perso gli altri tre sindaci dei Comuni dove governava nei Comuni della regione al ballottaggio. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott — Il M5S non governa più nessun comune dell’. A ben vedere, i grillini sono i più bastonati di questa tornata elettorale dopo il centrodestra. M5S ed: addioalM5S edseparano le proprie strade, almeno per i prossimi anni. Come riporta l’ANSA. Il M5s non governa più nessun Comune in: Mariano Gennari,uscente di Cattolica (Rimini) è infatti stato sconfitto al ballottaggio dalla candidata del Pd Franca Foronchi, che ha vinto con il 63,5%. Il centrodestra, invece, hagli altri tre sindaci dei Comuni dove governava nei Comuni della regione al ballottaggio. Il ...

