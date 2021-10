Schiaffo al figlio? Condanna-choc alla madre: quanto deve pagare, le follie della giustizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Educare i figli a suon di Schiaffoni è un comportamento da tutti aborrito. Se c'è ancora qualcuno così sciocco da credere che la violenza e la minaccia fisica possano essere un valido metodo per far crescere "da uomo" un bambino, si aspetti di pagarne, negli anni a venire, le conseguenze. Alzare pesantemente le mani su un bambino produce sempre un ricordo indelebile, un trauma. Ed è giusto che, in casi particolarmente gravi, dove la violenza è ripetuta e arbitraria, venga coinvolta la magistratura a tutela delle vittime. Tuttavia ci sono episodi che sollevano qualche perplessità. La corte di Cassazione di Torino ha definitivamente Condannato a pagare una sanzione di 3mila euro una madre per aver commesso il reato di "abuso di mezzi di correzione" nei confronti del figlio. Nella fattispecie, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Educare i figli a suon dini è un comportamento da tutti aborrito. Se c'è ancora qualcuno così sciocco da credere che la violenza e la minaccia fisica possano essere un valido metodo per far crescere "da uomo" un bambino, si aspetti di pagarne, negli anni a venire, le conseguenze. Alzare pesantemente le mani su un bambino produce sempre un ricordo indelebile, un trauma. Ed è giusto che, in casi particolarmente gravi, dove la violenza è ripetuta e arbitraria, venga coinvolta la magistratura a tutela delle vittime. Tuttavia ci sono episodi che sollevano qualche perplessità. La corte di Cassazione di Torino ha definitivamenteto auna sanzione di 3mila euro unaper aver commesso il reato di "abuso di mezzi di correzione" nei confronti del. Nella fattispecie, in ...

