Ignazio Moser ringrazia per il traguardo di Ex on the beach Italia | i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) Con una storia su Instagram,ha volutore quanti su YoutìTube hanno seguito la prima puntata di Ex on theSabato mattina iniziato con un treno da prendere direzione Roma pere Cecilia Rodriguez. Sono giorni di impegni e di progetti lavorativi per la coppia. Tra collaborazioni con prestigiosi brand di abbigliamento e accessori e nuove avventure, lo sportivo e la modella e imprenditrice argentina non dimenticano mai il rapporto con la loro community. Sempre disponibili e attenti ad interagire con i fans condividendo gioie e “dolori” della loro vita non solo professionale, ma anche privata. Nelle scorse ore,ha usato il suo profilo Instagram per rendere noto un ...