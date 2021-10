Atalanta, Gasperini: «Ripartiamo dal tour de force. Koopmeiners? Ora basta» (Di sabato 16 ottobre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE – «Adesso sono rientrati anche Musso e Zapata.. Gli infortuni sono quelli che sapete, Ripartiamo da questo nuovo tour de force, Ripartiamo da Empoli, è un campo difficile e ostico, ci siamo appena radunati, non abbiamo avuto tanto tempo». Koopmeiners – «Deve un po’ finire la questione Koopmeiners, sta giocando. È arrivato, non era la priorità assoluta in quel reparto, avevo de Roon e Freuler, la necessità importante era trovare giocatori in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE – «Adesso sono rientrati anche Musso e Zapata.. Gli infortuni sono quelli che sapete,da questo nuovodeda Empoli, è un campo difficile e ostico, ci siamo appena radunati, non abbiamo avuto tanto tempo».– «Deve un po’ finire la questione, sta giocando. È arrivato, non era la priorità assoluta in quel reparto, avevo de Roon e Freuler, la necessità importante era trovare giocatori in ...

