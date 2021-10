Prato, “mio marito assolto con formula piena ma non può lavorare e io non so cosa mettere a tavola” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Io non so cosa mettere a tavola. L’avvocato a cui ci siamo rivolti per trovare una soluzione dopo l’appuntamento ci ha offerto una pizza”. Adelaide Mazzucca è arrabbiata ma anche determinata a chiedere aiuto per raccontare una storia che come dice il generoso legale citato, Michele Giacco, ha “contorni kafkiani”. Questo perché Simone Pagliantini, il marito di Adelaide, dopo essere stato assolto a Prato ormai quasi sei mesi fa insieme a un collega vigilante dall’accusa di omicidio preterintenzionale con la formula del fatto non sussiste, non può ancora ottenere il decreto di nomina di guardia giurata e il libretto di porto d’armi che erano stati revocati perché c’era una indagine in corso. “È una dimensione surreale, sono in una zona di mezzo: sono stati assolti ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Io non so. L’avvocato a cui ci siamo rivolti per trovare una soluzione dopo l’appuntamento ci ha offerto una pizza”. Adelaide Mazzucca è arrabbiata ma anche determinata a chiedere aiuto per raccontare una storia che come dice il generoso legale citato, Michele Giacco, ha “contorni kafkiani”. Questo perché Simone Pagliantini, ildi Adelaide, dopo essere statoormai quasi sei mesi fa insieme a un collega vigilante dall’accusa di omicidio preterintenzionale con ladel fatto non sussiste, non può ancora ottenere il decreto di nomina di guardia giurata e il libretto di porto d’armi che erano stati revocati perché c’era una indagine in corso. “È una dimensione surreale, sono in una zona di mezzo: sono stati assolti ma non ...

Prato, "mio marito assolto con formula piena ma non può lavorare e io non so cosa mettere a… Il Fatto Quotidiano

