Campi Bisenzio | ucciso da auto pirata | donna indagata per omicidio stradale

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) E' accusata distradaloe e omissione di soccorso: per questo unadi 30 residente in provincia di Pistoia èin stato di libertà. Gli investigatori la ritengono responsabile della morte di Massimiliano Benigno, il 47enne trovato morto in una strada di(Firenze) la notte tra il 10 e l'11 ottobre 2021 scorsi. L'che lo aveva travolto era fuggita senza che il conducente si fermasse per prestare soccorso all'uomo investito L'articolo proviene da Firenze Post.

Una donna di 31 anni ha ammesso l'omicidio stradale di Massimiliano Benigno, il 47enne trovato morto in una strada di(Firenze) la notte tra il 10 e l'11 ottobre. La conducente fuggì ma ora è stata individuata con le indagini dei carabinieri. Ai militari e al pm Beatrice Giunti, che l'ha interrogata ...