(Di martedì 12 ottobre 2021) Con, che domani dovrà sottoporsi ad un intervento al polso in artroscopia, iltenta di correre ai ripari. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il club rossonero avrebbe riallacciato i rapporti con il procuratore di Antonio, attualmente svincolato, già sondato la scorsa estate. Con Plizzari in fase di riabilitazione dopo ?l’intervento chirurgico per la tendinopatia rotulea bilaterale, l’unico portiere a disposizione delè Tatarusanu, dunque il club sta valutando la possibilità di mettere sotto contratto un altro numero uno.avrebbe dato ampia disponibilità alla dirigenza del. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime 24/48 ore. L'articolo ilNapolista.

Advertising

espressonline : I contatti tra il fascista Roberto Fiore e il boss della camorra. Di @LirioAbbate - forumJuventus : La Stampa: 'Juve, il centrocampo verrà rinforzato a gennaio. Piace Van de Beek: contatti tra Cherubini e l’agente d… - _Morik92_ : Confermo l'indiscrezione di @NicoSchira: ci sono stati contatti nei giorni scorsi tra la #Juve e gli agenti di… - napolista : Contatti tra il Milan e Mirante per sostituire Maignan infortunato Il portiere svincolato ha dato la sua disponibil… - sportli26181512 : #Milan su Mirante: l'infortunio di Maignan e il retroscena di mercato: Contatti tra il club rossonero e l'estremo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Contatti tra

L'Espresso

...si conoscono ancora i tempi di recupero del giocatore che aveva preso il posto di Donnarummai ... 'Quindi l'infortunio è più serio del previsto - scrive un tifoso - altrimenti nonun ...... dai 12 anni in su, individuare i positivi con l'attività di testing e tracciare i. Ma non ... dividerlo per due e moltiplicarlo per 1000, quindi avendoi 30 e 40 decessi avremmoi ...Il Milan, che ha fuori causa anche il terzo portiere Plizzari, dovrebbe correre ai ripari e sta già sondando il mercato degli svincolati. Maignan da settimane ha un problema al polso, ha resistito, ha ...Il Milan alle prese con l'infortunio di Mike Maignan: la società rossonera potrebbe ricorrere al mercato degli svincolati per il portiere ...