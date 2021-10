Il docente è sempre un pubblico ufficiale. Lettera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Inviata da Mario Bocola - Occorre ritornare su un argomento che, è bene ribadirlo, è all’ordine del giorno, per i continui casi di cronaca che si verificano in diverse scuole italiane, ossia delle violenze subite dagli insegnanti nell’esercizio delle loro funzioni. Lo diciamo e urliamo a chiare lettere: il docente quando è in classe per far lezione è un pubblico ufficiale! L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Inviata da Mario Bocola - Occorre ritornare su un argomento che, è bene ribadirlo, è all’ordine del giorno, per i continui casi di cronaca che si verificano in diverse scuole italiane, ossia delle violenze subite dagli insegnanti nell’esercizio delle loro funzioni. Lo diciamo e urliamo a chiare lettere: ilquando è in classe per far lezione è un! L'articolo .

