Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 7 ottobre 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 7 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 4109 spettatori (17.80% di share) nel primo episodio e 3687 (20.44%) nel secondo; su Canale5 il programma Star in the Star ha avuto 1898 spettatori, 10.42% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 898 spettatori (5.08%); su Rai2 il docufilm Giovani e droga ha totalizzato 632 spettatori (3.09%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 929 (4.19%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 912 spettatori (5.51%) ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 4109 spettatori (17.80% di share) nel primo episodio e 3687 (20.44%) nel secondo; su Canale5 il programma Star in the Star ha avuto 1898 spettatori, 10.42% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 898 spettatori (5.08%); su Rai2 il docufilm Giovani e droga ha totalizzato 632 spettatori (3.09%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 929 (4.19%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 912 spettatori (5.51%) ...

Advertising

occhio_notizie : Questo giovedì sera, la fiction Fino all'ultimo battito batte il reality show Star in the Star?? #ascoltitv… - Emanuele4Music : Ascolti tv, giovedì 7 ottobre 2021: Fino all’ultimo battito (19.1%), Star in the Star (10.4%) | Dati Auditel… - ElisaGraziella : Ascolti tv 5 ottobre 2021: #morganedetectivegeniale, #Lucedeituoiocchi | Dati Auditel - CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 7 ottobre 2021: Fino all'ultimo battito, Star in the Star, X Factor, Piazzapulita, Chicago Med,… - evanghelion66 : @PiazzapulitaLA7 @pbersani Al di là di tutto, sono i dati degli ascolti di questo programma che danno la risposta,… -