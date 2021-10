Michela Marzano | chi è la scrittrice ed ex deputata | perché ha lasciato la politica

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cosa sapere su e il Partito Democratico. (screenshot video)molto amata, accademica e saggista,è nata nel 1970 e ha studiato all’Università di Pisa, quindi alla Scuola normale superiore. In seguito al conseguimento del perfezionamento in filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, si specializza in Bioetica alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. La donna – sempre molto giovane – è diventata docente all’Università di Parigi V. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Viola Ardone, chi è la giovanecampana: carriera e curiosità Qui tuttora insegna e in passato ha diretto il Dipartimento di scienze sociali della Sorbona. Ha scritto saggi e articoli per numerose riviste di filosofia morale e, quindi nel 2007 ha curato il ...

non esiste. È la prima frase di Stirpe e vergogna , il nuovo libro di Michela Marzano in libreria da oggi per Rizzoli. Non è una negazione d'identità, quella che affronta la scrittrice ...

'Saper reggere, sapersi modellare'. Inizia con la resilienza il nuovo ciclo di incontri filosofici della biblioteca di Misano. Negli ultimi venti mesi la pandemia ha svolto e cambiato il mondo e le pe ...