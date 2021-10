Juventus-Roma | Smalling a rischio | Mourinho in emergenza per la difesa

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua a piovere sul bagnato in casa, che dopo la notizia della possibile assenza di Vina, adesso deve affrontare l’creata dall’infortunio di Chris. Il difensore inglese, come riportato da Sky Sport, ha subito una lesione al flessore della coscia destra e dunque la sua presenza contro laè seriamente messa a. La partita sarà domenica 17 Ottobre, al rientro dagli impegni con le Nazionali, ma l’entità dell’infortunio fa pensare ad una sosta più lunga. Senza il terzino e il centrale titolare, si complicheranno le cose per, che nel frattempo dovrà incrociare le dita per non ricevere ulteriori brutte notizie dagli impegni internazionali dei suoi giocatori. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

La, che nella corsa per Vlahovic è senza dubbio iscritta, avrebbe qualche difficoltà ad ... infortunio per Ounas: sarà fuori per circa un mese, infortunio per Smalling: in forte dubbio ......Il difensore inglese della, Chris Smalling, si è fermato per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Dovrà stare fermo almeno due - tre settimane, salterà laed è in ...Continua a piovere sul bagnato in casa Roma, che dopo la notizia della possibile assenza di Vina, adesso deve affrontare l'emergenza creata dall'infortunio di Chris Smalling. Il difensore inglese, com ...La Juventus trova i rinforzi in casa per continuare a scalare posizioni in classifica. Difatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione al ...