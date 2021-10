Carcere di Pavia | tre episodi critici in una notte | un agente gravemente infortunato

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), 6 ottobre 2021 - " Detenuti che protestano con gesti autolesivi , incendi e devastazioni. Unfinisce in ospedale in gravi condizioni". Salvatore Giaconia, segretario regionale per la ...

IL GIORNO

... sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ine agli arresti domiciliari a ... tra cui personale delle Squadre Mobili di Trento, Bergamo,ed equipaggi del Reparto ...... in queste ore gli agenti stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare in, emesse dal ... tra cui personale delle squadre mobili di Milano, Trento, Bergamo,ed equipaggi del Reparto ...Pavia, 6 ottobre 2021 - "Detenuti che protestano con gesti autolesivi, incendi e devastazioni. Un agente finisce in ospedale in gravi condizioni". Salvatore Giaconia, segretario regionale per la Lomba ...Il sindacato chiede provvedimenti severi La direzione frena Il consigliere regionale ieri pomeriggio in visita ...