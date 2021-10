Roma, l'Inghilterra accoglie Abraham. E i tifosi del Chelsea lo rimpiangono (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma - Timo Werner ha segnato due gol e servito un assist in otto partite, Lukaku invece ha realizzato due reti senza assist in nove match. Tammy Abraham in altrettanti match ha totalizzato quattro ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 ottobre 2021)- Timo Werner ha segnato due gol e servito un assist in otto partite, Lukaku invece ha realizzato due reti senza assist in nove match. Tammyin altrettanti match ha totalizzato quattro ...

