Ringrazio lo Stato per avermi garantito impiego e stipendio durante la pandemia | quando non pochi hanno perso il posto Lettera

Inviata da Daniele Orla -in mezzo a tante lamentele c'è posto per una voce positiva? Approfitto della "giornata dell'insegnante" per presentarmi: sono docente di tedesco, lingua che amo e che cerco di trasmettere con tutta la competenza e convinzione di cui sono capace.

Ultime Notizie dalla rete : Ringrazio Stato Passaggio di consegne da Elzo Severin al neoeletto sindaco Adalberto Bordin ... questa mattina è stato ufficializzato il passaggio di consegne dal vicesindaco reggente, Elzo ... Nondimeno ringrazio anche il sindaco Marzio Favero che mi ha preceduto e con cui abbiamo portato avanti ...

Rigenerazione comunitaria dei borghi d'Abruzzo e Molise, al via le giornate di studio ... Marino Fiasella , gireranno nelle predette località ed in quelle limitrofe per studiare lo stato ... Per la disponibilità avuta, ringrazio Marino Fiasella, che sarà con noi in questi giorni, Nicola ...

Pennetta: "Ringrazio i cittadini liberi che hanno scelto una candidata libera" Vasto Web M5S: Battelli, 'stop autoreferenzialità, parliamo di contenuti o saremo fagocitati' "Non posso dire che siamo andati bene, anche se i risultati di Torino e Savona non sono così male (e ringrazio il candidato sindaco di Savona Manuel Meles per il lavoro fatto). Altrove siamo andati ma ...

Napoli primo (anche) grazie allo schema Beccaccioli, Spalletti ringrazia Il Napoli è primo in classifica nel campionato italiano di Serie A per molteplici motivi, alcuni dei quali vengono forse troppo sottovalutati.

