Aversa | maxi truffa milionaria | 4 fratelli in manette dopo il blitz della Finanza

(Di martedì 5 ottobre 2021)tra Napoli e Caserta, 4in. I finanzieri hanno disposto misure cautelari nei confronti di 9 indagati, indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati, tra cui bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, contrabbando di prodotti alcolici, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione dei redditi, evasione dell’accisa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aversa maxi

Teleclubitalia.it

..., Mentana, e Monterotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili ... LE ULTIME NOTIZIE News Camorra,- confisca da 17 milioni al clan Mallardo 23 Settembre 2021 ...... 14 feriti Teverola,incendio nella zona industriale: colonna di fumo visibile fino da Caserta A Teverola - Carinaro, nell'area nord di, si è verificato poco fa un grande incendio, che ...Maxi truffa da 1,7 milioni di euro. Arrestati 4 fratelli tra Napoli e Caserta. Sospesi anche 2 commercialisti. Che cosa è successo ...Aversa (Caserta) – Sono in stato di agitazione i commercianti aversani, in particolare quelli che hanno gli esercizi nell’area residenziale di Aversa Sud ...