Dayane Mello, l'appello di Rosalinda Cannavò: "Non le hanno detto la verità!" (Di giovedì 30 settembre 2021) Rosalinda Cannavò fa un appello per Dayane Mello e sottolinea: "Non le hanno raccontato la verità!" Le presunte molestie ai danni di Dayane Mello durante la partecipazione al reality brasiliano La Fazenda continuano a scatenare parecchie polemiche, soprattutto per il fatto che la modella si trova ancora nel programma dopo ciò che ha subìto. A detta di tantissimi utenti della rete la situazione infatti è stata presa alla leggera, e tra questi c'è anche Rosalinda Cannavò, che ha avuto modo di conoscere la 32enne nella casa del GF Vip 5. L'attrice siciliana oggi giovedì 30 settembre 2021 ha rotto il silenzio su Dayane facendo un appello. Dopo aver fatto capire che è sbagliato continuare a votare la sua ...

