Atalanta, prima vittoria in Champions a Bergamo: svetta Toloi (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. La vittoria che serviva all'Atalanta. Parlare di gare decisive alla seconda giornata (su 6) risulta difficile ma quella del Gewiss Stadium era un match chiave nell'economia del girone F in quanto un eventuale ko avrebbe compromesso non poco la qualificazione agli ottavi. Oltre che importante è un successo speciale: si tratta della prima storica vittoria in Champions a Bergamo. La scorsa stagione in casa la Dea aveva pareggiato con Ajax e Midtyjlland e perso con Liverpool e Real Madrid. E si era senza pubblico. Un po' come a dire "Aspettiamo voi tifosi e esultiamo insieme". Passando all'analisi della gara, gli svizzeri dello Young Boys sin da subito fanno capire quale sia stato il proprio spartito: ordinati in difesa dietro la palla, lanci lunghi alla ricerca ...

