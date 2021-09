Ivrea | la prof di latino transgender applaudita dai liceali | «Lei brava insegnante | non è cambiato nulla»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Al liceo classico Carlo Botta diqualcuno tra gli studenti dice di aver vissuto momenti «come quelli dell’Attimo Fuggente» quando, al rientro tra i banchi o scorso 13 settembre, Andrea Perinetti, 61 anni, docente da 25 anni die greco nella scuola, gli ha fatto un discorso sul suo cambio di sesso suscitando empatia e supporto per il suo nuovo capitolo di vita. Laessoressa, infatti, ha fatto coming out comedavanti i suoi alunni e ha avuto solidarietà e supporto. «Il momento più emozionante e simbolico è stato quando ho svuotato la parte di armadio in cui tenevo gli abiti da uomo, quelli che mettevo per andare a scuola e che adesso non mi servono più», dice la docente alle pagine torinesi di Repubblica. Il rientro in classe Laessoressa Perinetti ha raccontato ...

Dopo 25 anni come professore di Latino nello storico liceo Carlo Botta di Ivrea, in provincia di Torino, è diventato una professoressa. Protagonista della storia Andrea Perinetti, il cui primo giorno ...Dopo venticinque anni in cattedra il cambio di sesso del docente. Andrea Perinetti: «Finalmente donna anche in classe, l'ho fatto soprattutto per gli studenti»