“Italia’s got talent”, svelato il nuovo cast: tra i giudici arriva Elio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Italia’s got talent è pronto a tornare in onda nella prossima stagione televisiva. Il programma, che da qualche anno è in onda su Sky Uno, darà il via alle audizioni da ottobre, quando inizierà i casting negli studi di Cinecittà. Per quest’anno ci saranno parecchie novità all’interno del talent show. Prima tra tutte l’abbandono da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 settembre 2021)gotè pronto a tornare in onda nella prossima stagione televisiva. Il programma, che da qualche anno è in onda su Sky Uno, darà il via alle audizioni da ottobre, quando inizierà iing negli studi di Cinecittà. Per quest’anno ci saranno parecchie novità all’interno delshow. Prima tra tutte l’abbandono da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IGT_official : ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del t… - IlContiAndrea : New entry in giuria a Italia’s Got Talent, da gennaio su Sky: con Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano… - AndreaSolot1 : RT @IGT_official: ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del talento… - lodovicastars1 : RT @IGT_official: ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del talento… - infoitcultura : Italia’s Got Talent, Elio entra in giuria. Audizioni al via a ottobre -