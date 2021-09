Garanzini: per trenta minuti il Milan è stato così perfetto che veniva da chiedersi “Ibra chi?” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta Milan-Atletico Madrid di Champions, finita con la vittoria della squadra di Simeone con un rigore concesso sul finire del match dall’arbitro Cakir. “Un verdetto di rara crudeltà, compiutosi nel finale, ha condannato la squadra di Pioli a una sconfitta che davvero non meritava. Resta la prima mezzora rossonera che ha ricordato ben altri fasti dei bei tempi andati. Una squadra praticamente perfetta, nel controllo della situazione, nel cambio di passo, nel coraggio di cercare la giocata pur sapendo che rischiarla, contro l’Atletico Madrid, può costare caro. Erano tali le cadenze della squadra di Pioli che, vedendo Ibra a bordocampo e sapendo che prima o poi tornerà anche il suo momento, la domanda istintiva era: Ibra chi?”. Purtroppo, però, Kessie ha fatto una sciocchezza e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Su La Stampa, Gigicommenta-Atletico Madrid di Champions, finita con la vittoria della squadra di Simeone con un rigore concesso sul finire del match dall’arbitro Cakir. “Un verdetto di rara crudeltà, compiutosi nel finale, ha condannato la squadra di Pioli a una sconfitta che davvero non meritava. Resta la prima mezzora rossonera che ha ricordato ben altri fasti dei bei tempi andati. Una squadra praticamente perfetta, nel controllo della situazione, nel cambio di passo, nel coraggio di cercare la giocata pur sapendo che rischiarla, contro l’Atletico Madrid, può costare caro. Erano tali le cadenze della squadra di Pioli che, vedendoa bordocampo e sapendo che prima o poi tornerà anche il suo momento, la domanda istintiva era:chi?”. Purtroppo, però, Kessie ha fatto una sciocchezza e ...

