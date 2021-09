Draghi: "Crescita più alta con vaccini". Da manovra spinta al Pil dello 0,5% (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Un quadro economico migliore del previsto: a fine 2021 centreremo una Crescita del 6% invece che del 4,5%, ipotesi di solo cinque mesi fa. E l’ingrediente ambientale principale che ha favorito la ripresa dell’economia italiana è stata la vaccinazione che ha reso possibile che si potesse tornare a lavorare con tranquillità. Il vaccino è l’unico modo per proteggere noi stessi e i nostri cari ”. Mario Draghi approfitta della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri che ha approvato la Nota di Aggiornamento al Def (Nadef) per ribadire l’importanza della “vaccinazione che ha consentito negli ultimi sette giorni di far ridurre i contagi del 26%”. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Un quadro economico migliore del previsto: a fine 2021 centreremo unadel 6% invece che del 4,5%, ipotesi di solo cinque mesi fa. E l’ingrediente ambientale principale che ha favorito la ripresa dell’economia italiana è stata la vaccinazione che ha reso possibile che si potesse tornare a lavorare con tranquillità. Il vaccino è l’unico modo per proteggere noi stessi e i nostri cari ”. Marioapprofitta della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri che ha approvato la Nota di Aggiornamento al Def (Nadef) per ribadire l’importanza della “vaccinazione che ha consentito negli ultimi sette giorni di far ridurre i contagi del 26%”. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Antonio_Tajani : Molto bene la scelta del Governo Draghi di candidare Roma per #Expo2030. È un’opportunità di crescita incredibile p… - myrtamerlino : #Draghi: 'Il #vaccino è l'ingrediente che ha favorito la crescita economica. È l'unico modo sicuro per proteggere n… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell'economia Daniele Franco d… - SandroBonomi2 : RT @myrtamerlino: #Draghi: 'Il #vaccino è l'ingrediente che ha favorito la crescita economica. È l'unico modo sicuro per proteggere noi ste… - repubblica : RT @eziomauro: Draghi: 'C'è fiducia in Italia. Debito si affronta con la crescita. Con la riforma del catasto nessuno pagherà di più' https… -