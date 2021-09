Fermato con 280 gr di cocaina nascosta sotto al sedile | 33enne in arresto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (Av) – La lotta senza quartiere allo spaccio in Irpinia da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti. L’attività condotta da militari in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita con unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. In tale contesto, nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno tratto inundi Lioni, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale svolto sulla SS 7 Ofantina nei pressi di Lioni, i militari intimano l’“Alt” all’auto ...