Turismo, il Comune di Salerno aderisce al TTG di Rimini (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoIl Comune di Salerno ha aderito ufficialmente al TTG in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre a Rimini. La manifestazione, che si svolgerà in presenza nel rispetto delle normative anti Covid 19, è una delle più importanti fiere turistiche italiane ed internazionali. L’evento favorisce l’incontro tra l’offerta e la domanda turistica che finalmente – dopo la fase più acuta della pandemia – mostra segnali di ripresa importanti tanto per il mercato italiano quanto per il mercato straniero. Il Comune di Salerno sarà impegnato a presentare ai buyers italiani e stranieri il meglio della propria offerta turistica a cominciare dalle attesissime Luci d’Artista, uno degli appuntamenti top del calendario turistico invernale. Il TTG Rimini sarà dunque ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoIldiha aderito ufficialmente al TTG in programma adal 13 al 15 ottobre a. La manifestazione, che si svolgerà in presenza nel rispetto delle normative anti Covid 19, è una delle più importanti fiere turistiche italiane ed internazionali. L’evento favorisce l’incontro tra l’offerta e la domanda turistica che finalmente – dopo la fase più acuta della pandemia – mostra segnali di ripresa importanti tanto per il mercato italiano quanto per il mercato straniero. Ildisarà impegnato a presentare ai buyers italiani e stranieri il meglio della propria offerta turistica a cominciare dalle attesissime Luci d’Artista, uno degli appuntamenti top del calendario turistico invernale. Il TTGsarà dunque ...

