Lazio - Roma 3 - 2, le pagelle: Felipe Anderson e Immobile senza limiti. Mancini da incubo, Veretout non basta (Di domenica 26 settembre 2021) Lazio - Roma 3 - 2, il derby della Capitale va ai biancocelesti di Sarri. Sconfitto Mourinho che era all'esordio nella stracittadina Romana. Le pagelle del match dell'Olimpico. pagelle Lazio (di ... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021)3 - 2, il derby della Capitale va ai biancocelesti di Sarri. Sconfitto Mourinho che era all'esordio nella stracittadinana. Ledel match dell'Olimpico.(di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - _magnopaolo_ : RT @VlnN94: Riassunto Lazio Roma: - Sarrysmo : RT @errera_luca: Ristabilito l’ordine naturale delle cose ?????? Lazio-Roma 3-2 #LazioRoma #LaPrimaSquadraDellaCapitale -