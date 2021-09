Islanda, il nuovo Parlamento è composto in maggioranza da donne (Di domenica 26 settembre 2021) Stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative, in Islanda il nuovo Parlamento sarà composto in maggioranza da donne. Sui 63 seggi dell'assemblea nazionale, 33 saranno occupati da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) Stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative, inilsaràinda. Sui 63 seggi dell'assemblea nazionale, 33 saranno occupati da ...

