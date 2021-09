In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Settembre: “Una legge per tenere dentro i boss mafiosi” (Di domenica 26 settembre 2021) Commissione giustizia Ergastolo ostativo L’autunno caldo. boss in libertà I pareri: delle toghe Via alla discussione sulla norma che la Consulta ha chiesto di riscrivere I pm: “La dissociazione al clan da sola non basta” di Antonella Mascali e Valeria Pacelli Processi somari di Marco Travaglio Credevo di aver visto tutto, l’altra sera a Otto e mezzo, quando Sallusti è riuscito a dire nel giro di mezz’ora che: la trattativa Stato-mafia non c’è stata; non è reato quindi chissenefrega se c’è stata o non c’è stata; c’è stata e i carabinieri han Fatto benissimo a trattare. Avevo anche apprezzato il paragone L’intervista “Come nel Congresso di Vienna: è nato il premierato assoluto” Marco Revelli – politologo di Giacomo Salvini Diritti e tutele Conte: “Il patto sociale non può essere solo con Confindustria” Asse Pd-5S-Landini. Ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Commissione giustizia Ergastolo ostativo L’autunno caldo.in libertà I pareri: delle toghe Via alla discussione sulla norma che la Consulta ha chiesto di riscrivere I pm: “La dissociazione al clan da sola non basta” di Antonella Mascali e Valeria Pacelli Processi somari di Marco Travaglio Credevo di aver visto tutto, l’altra sera a Otto e mezzo, quando Sallusti è riuscito a dire nel giro di mezz’ora che: la trattativa Stato-mafia non c’è stata; non è reato quindi chissenefrega se c’è stata o non c’è stata; c’è stata e i carabinieri hanbenissimo a trattare. Avevo anche apprezzato il paragone L’intervista “Come nel Congresso di Vienna: è nato il premierato assoluto” Marco Revelli – politologo di Giacomo Salvini Diritti e tutele Conte: “Il patto sociale non può essere solo con Confindustria” Asse Pd-5S-Landini. Ora ...

Omicidio Ziliani, case e soldi nel mirino di figlie e fidanzato ... cercando di farli depositare sul conto bancario delle sorelle. Lucia , la sorella mezzana di Paola ...

Jacobs a Desenzano, l'arrivo sulla Lamborghini della Polizia Una vera ovazione ha accolto Jacobs che dal palco ha anche ricordato l'infanzia vissuta sul Garda: "...sua Desenzano

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Settembre: Così destra e sinistra han favorito la mafia

Astensione, l'avversario che nessuno combatte Le elezioni napoletane sembrano avere già un favorito, Gaetano Manfredi, ma il paradosso è che la gente perde facilmente interesse al suo destino di vincitore annunciato.

Un punto all'esordio per il Monterosi: pari sul campo del Pontedera La compagine guidata da Maida si porta due volte in vantaggio in terra toscana ma in entrambi i casi viene raggiunta dai padroni di casa

