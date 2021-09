GP Russia | Libere 2 | ancora dominio Mercedes a Sochi

(Di venerdì 24 settembre 2021)ladavanti a tutti. Esattamente come la prima sessione di questa mattina. Il GPha mandato in archivio le2 regalando,una volta, un round alla scuderia tedesca: nuova doppietta per Valtteri Bottas (primo) e Lewis Hamilton (secondo), mentre ha completato il podio virtuale Pierre Gasly sull’AlphaTauri. Quarto e quinto Lando Norris (McLaren) e Esteban Ocon (Alpine). Male le Red Bull con Max Verstappen appena sesto e lontano dalle. Ferrari al settimo e decimo posto. GP2: la classifica di arrivo Ecco l’arrivo delle2 del Gran Premio diche si correrà a: POS. PILOTA TEAM TEMPO 1 V. Bottas ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Mercedes al comando a Sochi (#FP1) ?? Ferrari in top5 I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 a Sochi dopo le #FP1 I risultati ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Russia: la diretta delle prove libere da Sochi #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - sabrina89138731 : RT @SkySportF1: ?Bandiera rossa a Sochi (-18’ #FP2) ? Incidente per Giovinazzi LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: GP di Russia: Giovinazzi a muro, l'incidente nelle Libere 2 a Sochi. FOTO #RussianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Libere

14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI!!!!!! 13.57 Anche la Mercedes dovrà cambiare la propria terza Power Unit nelle prossime gare. Toto Wolff ha appena comunicato che non ...DIRETTA FORMULA 1: BOTTAS IN TESTA Meno di venti minuti alla conclusione della diretta della Formula 1 per la Fp2 del Gp di, sessione di proveche potrebbe anche valere come qualifiche ufficiali, nel caso in cui domani il maltempo non permetterà di scendere in pista (è arrivata comunicazione ufficiale proprio ...Le Mercedes si confermano le più veloci in pista anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Russia di Formula 1 ...Il team principal della Mercedes ha sottolineato l'approccio che manterrà il proprio pilota nei confronti di Verstappen in determinate circostanze ...