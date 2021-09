Anna Valle, conoscete suo marito? Fa un doppio lavoro (Di mercoledì 22 settembre 2021) marito Anna Valle, sapete chi è? C’è un grandissima curiosità legata a lui e alla sua vita professionale: tutti i dettagli. Anna Valle (instagram)Eleganza, classe, una fisicità che alla soglia dei 50 incarna tutto ciò che la donna italiana dovrebbe trasmettere. Tutto quello che la rende straordinariamente unica agli occhi di la ammira. Arrivata all’acme del successo, con decine di ruoli da protagonista, ci fa girare la testa oggi più di quanto riuscisse a farlo negli anni ’90. Amata dalle donne, apprezzata dai registi, mamma e moglie serena e realizzata. Tutti i suoi personaggi, nessuno escluso, sia per le fiction Rai che Mediaset, trasmettono positività e coraggio. Seppur sempre diversi i suoi ruoli raccontano di donne coraggiose, innamorate, sensibili, pronte a battersi per un ideale. Donne ... Leggi su chenews (Di mercoledì 22 settembre 2021), sapete chi è? C’è un grandissima curiosità legata a lui e alla sua vita professionale: tutti i dettagli.(instagram)Eleganza, classe, una fisicità che alla soglia dei 50 incarna tutto ciò che la donna italiana dovrebbe trasmettere. Tutto quello che la rende straordinariamente unica agli occhi di la ammira. Arrivata all’acme del successo, con decine di ruoli da protagonista, ci fa girare la testa oggi più di quanto riuscisse a farlo negli anni ’90. Amata dalle donne, apprezzata dai registi, mamma e moglie serena e realizzata. Tutti i suoi personaggi, nessuno escluso, sia per le fiction Rai che Mediaset, trasmettono positività e coraggio. Seppur sempre diversi i suoi ruoli raccontano di donne coraggiose, innamorate, sensibili, pronte a battersi per un ideale. Donne ...

Advertising

mattino5 : Questa sera ritorna la grande fiction su #Canale5: a #Mattino5 è venuta a trovarci Anna Valle per presentarci 'Luce… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #LucedeituoiOcchi che vede protagonisti #AnnaValle e… - GmFabrizio : RT @MontegrandeS: Anna Valle riesce ad essere credibile sempre. Il ruolo da madre malinconica, ma coraggiosa, che farebbe di tutto per rit… - lacommendatrice : Ma quanto è bella Anna Valle? #LuceDeiTuoiOcchi - __Giada : Io comunque vedo Anna Valle e penso solo ELEEEENAAAHH (questa citazione è per pochi) #LuceDeiTuoiOcchi -