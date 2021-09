Napoli | poster per mostra sulla blasfemia | il Comune li rimuoverà

(Di martedì 21 settembre 2021) I manifesti blasfemi che hanno creato non poche polemiche averranno rimossi. L’organizzatrice dellacontro la censura religiosa: “Non siamo stati noi” Hanno fatto parecchio discutere i cittadini die gli utenti del web i manifesti affissi negli spazi pubblici di affissione delche riportano delle bestemmie disegnate ad hoc stile Disney. Il richiamo è a un festival delle arti per la libertà d’espressione contro la censura religiosa dal titolo “Ceci n’est pas un blasphème”, in programma afino al 30 settembre al primo piano del Pan, il Palazzo della Arti di. Concesso per l’occasione dall’assessorato alla Cultura e all’Istruzione deldi, ente che ha patrocinato ed è co-promotore della ...

(Continua a leggere dopo la foto), coperti icon le bestemmie per il per la mostra sulla blasfemia Iaffissi acon tanto di bestemmie verranno rimossi . Il tentativo degli ...L'obiettivo Il tentativo degli ideatori è di trasformare, in questi giorni, in un avamposto della libertà d'espressione. E se gli organizzatori sembrano aver scantonato un po' con l'affissione ...Saranno rimossi i manifesti con bestemmie o considerabili blasfemi che richiamano ai contenuti della mostra "Ceci n'est pas un blasphème", in corso al Palazzo ...Manifesti con bestemmia a Napoli. Manifesti “taroccati” di Topolino e della Disney sono stati esposti nel capoluogo partenopeo, dove non è passata inosservata la presenza di frasi blasfeme e bestemmie ...